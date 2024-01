Mercato Udinese / Il Napoli non molla e rilancia: le ultime su Samardzic

Gli azzurri non mollano assolutamente la pista Lazar Samardzic ed anzi proprio in queste ore sono pronti per rilanciare. Tutti i dettagli

Giugno o gennaio? L'addio di Lazar Samardzic è oramai certo, bisogna solo selezionare la giusta sessione di mercato per poter capire quando effettivamente il calciatore firmerà la sua fine del rapporto con la squadra bianconera. Al momento la Juventus pareva essersi portata in vantaggio, ma nelle ultime ore sembra esserci una sorpresa per l'Udinese.

Il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare la pista ed anzi si prepara a rilanciare. Per Lazar potrebbero essere messi sul piatto ben 25 milioni di euro. La vittoria contro la Salernitana potrebbe aiutare anche ad accettare e fare un passo in avanti, sciogliendo i dubbi sul rendimento della squadra.

