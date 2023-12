Mercato Udinese / Samardzic primo obiettivo: ecco l’offerta di De Laurentiis

De Laurentiis ha deciso quello che sarà il nuovo Piotr Zielinski . Il calciatore arriva proprio dall'Udinese e stiamo parlando di Lazar Samardzic. Il serbo sappiamo benissimo che può ambire sempre a palcoscenici migliori e proprio per questo motivo già nel corso del prossimo mercato potrebbe arrivare l'addio.

La prima offerta che sta preparando la società azzurra si aggira intorno ai quindici milioni di euro. Difficilmente verrà accettata dall'Udinese che per meno di 25 milioni non ha nessuna intenzione di cedere un calciatore con queste capacità. Adesso non resta che attendere i futuri rialzi e di conseguenza la possibilità del Napoli di chiudere l'affare.