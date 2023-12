News Udinese / Bijol operato: tutti gli aggiornamenti sul centrale di difesa

Jaka Bijol è stato operato proprio in queste ore. Ecco tutti gli aggiornamenti riguardo le condizioni del difensore più importante per Cioffi

Jaka Bijol si ferma. Il ragazzo che dopo la partita contro la Roma di settimana scorsa ha riscontrato una frattura allo scafoide, non vede l'ora di poter tornare sul campo da gioco. Il percorso, però, per il centrale dell'Udinese pare essere ancora lungo. Tutti i dettagli sul suo possibile rientro in campo.