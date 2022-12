Mercato Udinese – Il Napoli svaligia il Friuli: tutte le trattative

Il team friulano continua a lavorare in vista dei prossimi match di campionato. Il punto sul mercato e tra il Napoli e l'Udinese: gli affari

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Tra una settimana si riprenderà a fare sul serio e il campionato è oramai alle porte. La sfida contro l'Empoli sarà importante per valutare al meglio il duro lavoro fatto in questi mesi da parte della società del Friuli Venezia Giulia. Andrea Sottil sappiamo che lavora in maniera molto puntigliosa con i suoi ragazzi ed infatti non vede l'ora di poter dire la sua anche in campionato. Al momento, però, si avvicina anche l'inizio del calciomercato e sono diversi i giocatori che potrebbero essere contattati da società di grande livello: andiamo a vedere la situazione tra il Napoli e l'Udinese.

Il Napoli è molto pressante sulla situazione mercato e sta cercando in tutti i modi di assicurarsi i pezzi pregiati che i bianconeri possono offrire. Tutto nasce questa estate con i primi contatti tra l'Udinese e i partenopei per Gerard Deulofeu, alla fine l'affare è saltato ma resta una trattativa che era andata quasi in porto. Dopo un periodo di pausa, sono ricominciati gli interessi sotto tutti i punti di vista e il primo giocatore ad essere stato chiamato è Lazar Samardzic. Individuato da Spalletti come giocatore del futuro per la società che gioca al Maradona.

Colpi in attacco — Oltre ai due citati in precedenza, c'è anche un terzo interessamento e stiamo parlando del bomber portoghese Beto. L'attaccante ha intenzione di continuare a crescere. Se il Napoli dovesse vendere Victor Oshimen ci sarebbe la partenza di un campione come quello che arriva dalla capitale: Lisbona. Sono diverse le situazioni in continua evoluzione e che vanno controllate giorno dopo giorno. Non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Si gioca il match tra l'Udinese e i toscani dell'Empoli.