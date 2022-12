News Udinese – Nuova settimana, nuovi rientri: il punto su Deulofeu

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nelle prossime ore ci si aspetta il rientro di Deulofeu

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di potersi riconfermare ad altissimo livello e sorprendere proprio come fatto nella prima parte di questa stagione. Al momento la classifica racconta un ottavo posto, ma l'obiettivo è quello di continuare a vincere e scalare la classifica. Inutile girarci intorno, visto che il sogno resta un piazzamento europeo. Il primo impegno che non si può fallire sta per arrivare e manca poco più di una settimana al fischio d'inizio della partita tra i bianconeri e l'Empoli. L'Udinese vuole scendere in campo con tutti i suoi migliori giocatori, di conseguenza non perdere le ultime sul recupero del numero 10: Gerard Deulofeu.

Il tecnico Andrea Sottil è stato chiaro sin dal match contro il West Ham ed ha annunciato la giornata odierna come quella giusta per poter rivedere lo spagnolo assieme ai compagni. Nelle prossime nove giornate dovrà lavorare durissimo per ritrovare quel ritmo partita che manca da tanto tempo. Prima serve la certezza del rientro e di conseguenza partirà il programma di recupero che possa portarlo sul campo da gioco ad inizio gennaio. La prima prova che potrà essere veritiera è quella contro la Cremonese in amichevole.

Il primo test — Non è sicuro che possa scendere in campo già tra quattro giorni, anzi, risulta molto difficile la titolarità dopo un infortunio al ginocchio ma si spera anche e solo in qualche minuto per poter iniziare a carburare. Le prossime ore saranno molto importanti, con i compagni che non vedono l'ora di poter riavere assieme a loro un giocatore di grande qualità come lo spagnolo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Il nuovo difensore bianconero arriva dal Brasile. Ecco il nuovo profilo di Marino <<<