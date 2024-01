Calciomercato Udinese / Napoli vuole Perez: pronta l’offerta di De Laurentiis

Il Napoli fa sul serio nel corso di questo mercato e vuole cercare in tutti i modi di chiudere la trattativa che porterebbe in Campania il difensore centrale Nehuen Perez . Il ragazzo da quando è arrivato all'Udinese ha sempre sorpreso per le sue qualità e le sue giocate, attirando l'attenzione di alcuni dei migliori club italiani.

L'offerta che dovrebbe servire per strapparlo ai bianconeri, però, si aggira sui 25 milioni di euro. La squadra della famiglia Pozzo è stata molto chiara e non ha intenzione di cedere il calciatore se non per un'offerta super in cambio. Ecco tutti i dettagli sul possibile addio del calciatore.