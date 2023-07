Mercato Udinese – I neroazzurri non mollano Samardzic / Le contropartite

La squadra di Milano non ha nessuna intenzione di mollare Samardzic ed anzi ogni giorno aumenta l'interesse verso il calciatore: il punto

I neroazzurri allenati da Simone Inzaghi non hanno nessuna intenzione di mollare la pista che porta al gioiellino serbo Lazar Samardzic. Stiamo parlando di un calciatore davvero incredibile che giorno dopo giorno si sta confermando come uno dei talenti più cristallini del nostro campionato. Proprio per questo motivo la dirigenza neroazzurra vuole fare di tutto pur di potersi garantire le sue prestazioni. Ad oggi non è semplice arrivare all'acquisto definitivo, ma sul piatto potrebbero essere inserite delle contropartite interessanti. Andiamo a vedere nel dettaglio quali giocatori potrebbero fare il percorso inverso rispetto al fantasista nato in quel di Berlino.

Il primo calciatore che ha individuato l'Udinese da inserire come contropartita tecnica èGiovanni Fabbian. L'ex Reggina ha giocato una stagione davvero notevole e proprio per questo motivo la società gestita dalla famiglia Pozzo pare essere interessata al suo acquisto. I neroazzurri al momento vorrebbero inserirlo nella trattativa, ma allo stesso tempo solo se venisse aggiunto un diritto di riacquisto in ottica futura. L'Udinese non ci sta ed anche per questo motivo si stanno valutando altri due calciatori oltre al giovanissimo centrocampista italiano.

Gli altri due nomi — Il secondo nome messo al vaglio è quello di Stefano Sensi. Il calciatore italiano che ha vestito la maglia del Monza e della Sampdoria oltre che del Sassuolo e del team di Viale della Liberazione ha voglia di tornare su palcoscenici importanti e di rilanciarsi. Al momento l'ostacolo maggiore per il suo passaggio in quel di Udine è il contratto che graverebbe sulle casse dell'Udinese. Ultimo nome, ma anche il più difficile che possa diventare una nuova zebretta è Esposito. L'attaccante italiano sta cercando una nuova destinazione dopo una buona seconda parte di stagione in quel di Bari, ma al momento la pista Udine pare molto fredda.