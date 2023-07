Mercato Udinese – Ausilio e Marotta vogliono Samardzic / Ecco l’offerta

La squadra neroazzurra di Milano ha scelto il suo sesto centrocampista. La dirigenza è pronta a fare follie pur di assicurarsi le prestazioni di Lazar Samardzic. Il calciatore serbo è visto dal club come il possibile sostituto di Mkhitaryan (giocatore con il contratto in scadenza). Proprio per questo motivo si vuole fare di tutto pur di accelerare la trattativa. Al momento l'idea è quella di inserire qualche contropartita oltre che una buona parte di cash. Il calciatore ad essere stato individuato da entrambe le dirigenze è il talentino italiano Fabbian. L'anno scorso ha fatto molto bene con la Reggina e di conseguenza si potrebbe chiudere inserendo proprio il suo talento nel mezzo del campo. Sarebbe un ottimo sostituto di Lazar ed inoltre la società dovrebbe rientrare di un dieci/quindici milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal campo. Thauvin, Success e Deulofeu vogliono una maglia da titolare. Parte il ballottaggio <<<