Calciomercato Udinese – Nessun ritorno / Braaf è ufficialmente del Verona

La squadra friulana continua a lavorare sul mercato in vista dei prossimi incontri. Ecco tutte le ultime sull'affare che riguarda l'ex Braaf

Il team bianconero continua a muoversi incessantemente sul mercato. L'obiettivo è quello di regalare al tecnico Andrea Sottiluna rosa che sia in grado di mettere in difficoltà tutte le opponenti. Da inizio mercato, per il momento, ci sono state solo delle cessioni e tutti i talenti che sono partiti facevano parte delle seconde linee della squadra. Il primo è l'ex capitano Bram Nuytinck che ha firmato proprio per i prossimi avversari dei bianconeri (la Sampdoria). Il secondo, invece, è Mato Jajalo che per trovare più spazio è sceso di una categoria ed ha firmato per il Venezia. Nel frattempo c'è anche una trattativa che coinvolge un ex bianconero. Ecco di chi stiamo parlando.

Il giocatore al centro dell'articolo arriva dalla Germania all'Italia e proprio nelle ultime ore è diventato ufficialmente un nuovo innesto del Hellas Verona. Stiamo parlando di Jayden Braaf che da quando è andato via dal Bel Paese sembra essersi un po' perso e di conseguenza andrà in Veneto per cercare di recuperare quanto di buono non ha fatto nelle ultime stagioni. Andiamo a vedere tutti i dettagli della trattativa che coinvolge uno dei giocatori stranieri più giovani ad aver fatto un gol nella massima serie del calcio italiano.

Le cifre della trattativa — L'accordo che gli scaligeri hanno trovato con il Borussia Dortmund è quello di un prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto. Al momento non sono ancora state rese note le cifre di questa trattativa. Resta un affare che potrebbe svoltare le prestazioni offensive della squadra guidata da Zaffaroni. Cambiando rapidamente discorso e tornando a parlare di Udinese non possiamo fare altro che ricordare la partita di ieri pomeriggio contro il Bologna di Thiago Motta. Un match che non è andato per il verso giusto e che ha gettato le prime serie ombre su questa stagione.