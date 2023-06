Calciomercato Udinese – Nesto parte / C’è già un team in pole position

Il centravanti bianconero Ilja Nestorovski è pronto alla sua nuova avventura. Il calciatore ha già trovato un team pronto ad accoglierlo

Redazione

Ilja Nestorosvkivede il suo futuro ben lontano da Udine. Il calciatore bianconero sa che dovrà cercare una nuova squadra che possa accoglierlo visto che le sue prestazioni in questi anni in Friuli sono state più negative che positive. Adesso sicuramente si cercherà una nuova squadra che possa accoglierlo e che sia interessata al bomber nel giro della nazionale macedone. Tra le tante squadre che stanno provando ad assicurarsi il centravanti c'è anche una che è una sua ex e in cui tanto bene ha fatto negli anni di permanenza. Andiamo a vedere nel dettagli di quale team stiamo parlando.

La società in pole position è il Palermo guidato dal City Group. La squadra vuole fare sul serio e proverà in tutti i modi a salire sin da subito nella massima serie del calcio italiano. L'anno prossimo potrebbe essere l'anno giusto e proprio per questo motivo si sta cercando di fare il possibile per poter costruire un team che possa ammazzare il campionato sin dalle prime giornate. Ricordiamo che Ilja con il Palermo ha giocato le migliori stagioni della sua carriera e l'aria della città siciliana potrebbe farlo tornare quel bomber da doppia cifra nella massima serie del campionato italiano.

I numeri in bianconero — Il prossimo 30 giugno terminerà il suo contratto e a quel punto sarà compito dell'agente cercare la sua nuova destinazione. In bianconero Ilja è riuscito a mettere a referto ben otto reti e sei assist in 86 presenze. Delle medie che sicuramente sono inferiori rispetto alle aspettative. Da un centravanti come Ilja ci si sarebbe aspettato di più e al termine di questa avventura non possiamo fare altro che augurargli buona fortuna per il suo proseguimento di carriera. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Ecco quale potrebbe essere il prossimo team di Marvin Zeegelaar <<<