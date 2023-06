Mercato Udinese – Deciso il futuro di Zeegelaar / Ecco dove andrà

Marvin Zeegelaar non rinnoverà il suo contratto con la squadra bianconera. Il calciatore arrivato lo scorso Marzo per coprire i buchi lasciati dai tanti difensori infortunati come Enzo Ebosse, ha deciso in accordo con la società di non prolungare la sua permanenza in bianconero. Sicuramente una scelta che prevede un'altra mossa in entrata nella zona difensiva per il club del Friuli Venezia Giulia. Ad oggi è difficile prevedere quale sarà il nuovo difensore, ma con assoluta certezza possiamo dire che non sarà Marvin. Andiamo a vedere tutti i dettagli sull'ennesimo matrimonio tra il club e il calciatore che è sempre stato nel giro della famiglia Pozzo.