Mercato Udinese | Via Nestorovski e Beto: Sottil rimarrà senza attaccanti

Andrea Sottil non può pensare a ciò che succederà quest'estate anche perché il primo ad essere in bilico è lui. Step by step la società prenderà tutte le decisioni per la prossima stagione.

Noi, dal canto nostro, non possiamo fare altro che pensare ad alta voce andando ad analizzare tutti gli scenari che potrebbe verificarsi. Come dicevamo, il contratto di Sottil è un contratto annuale che prevede un adeguamento del contratto qualora dovesse essere rinnovato per altri due anni. Tutto dipenderà, ovviamente, da come finirà la stagione dell'Udinese. Ma attenzione anche e soprattutto agli attaccanti bianconeri. Beto, nonostante non segni più come a inizio stagione, continua ad avere una lunga lista di pretendenti. Piace in Premier ma anche a diverse squadre del nostro campionato. All'Udinese poco importa. Senza un'offerta da 30-35 milioni di euro Beto non si muove da Udine. La sensazione, però, è che qualcosa arriverà sul tavolo dei Pozzo. Attenzione anche a Nestorovski. Il suo contratto, che scade a fine stagione, prevede l'opzione di rinnovo per un altro anno ma la sua permanenza è tutto meno che scontata. A gennaio il macedone era stato accostato a Venezia, Reggina, Sampdoria e Modena. Vedremo che cosa succederà ma, anche in questo caso, la sensazione è che il centravanti sia destinato a fare i bagagli. E non finisce qui.