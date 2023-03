Mercato Udinese | Ecco chi arriverà al posto di Becao

Il difensore centrale brasiliano continua ad attirare gli occhi indiscreti di diverse big del nostro campionato e non solo. Sta giocando l'ennesima grande stagione e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Le sirene arrivano principalmente dal nerazzurro nord. In casa del Biscione il futuro del reparto difensivo è molto poco chiaro. Tra Acerbi, Skriniar e De Vrij ancora non si è capito bene chi rimarrà e chi, invece, farà i bagagli verso un contratto più ricco. Rimane il fatto che Becao continua ad essere tenuto sotto monitoraggio dal club milanese e anche in Inghilterra. Tottenham ed Everton sono i due club più chiacchierati ma non sono i soli. Dove vogliamo arrivare? Qualora Becao dovesse essere venduto - serviranno circa 20 milioni - l'Udinese avrà bisogno di un difensore centrale. E dato che prevenire è meglio che curare, la caccia è già cominciata.