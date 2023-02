Mercato Udinese – Nestorovski e il suo futuro / Rinnovo in stand-by

Il giocatore macedone lavora intensamente per tornare in forma e recuperare la sua condizione fisica. Nel frattempo il rinnovo è in stand-by

Redazione

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi match. La voglia di rivalsa è molto grande e di conseguenza quella di sabato sera si prospetta come una partita che non si può sbagliare per nessun motivo al mondo. Nel frattempo, però, la dirigenza deve fare i conti anche con le faccende extra campo e in questo momento c'è un giocatore che non è al meglio e sicuramente deve fare molto di più per potersi garantire il rinnovo in vista della prossima stagione. Il protagonista dell'articolo è il bomber bianconero Ilja Nestorovski che sta attraversando un momento complicato anche per via di un infortunio. Ecco le ultime sulla questione che riguarda il suo possibile rinnovo.

Al momento non ci sono passi in avanti, anche perché la società gestita dai Pozzo ha il coltello dalla parte del manico. Il giocatore ha firmato un accordo che prevede un possibile prolungamento di un anno solo a fronte del volere societario. Questi mesi, di conseguenza saranno fondamentali per Ilja che se vorrà restare ad Udine dovrà dare tutto e far notare le sue qualità anche in uscita dalla panchina. La permanenza, come detto in precedenza non è assicurata ma non solo per volere della società ma anche del giocatore.

Le possibili piste — Al momento il giocatore ha accettato di buon grado la panchina, principalmente perché doveva recuperare da un grave infortunio che lo ha lasciato ai box per diverso tempo nel corso della passata stagione. Ora, però, potrebbe volersi giocare le sue carte altrove e magari con una maglia da titolare sulle spalle. Quella che riguarda Ilja resta una situazione in continuo divenire a cui è difficile dare una risposta, solo il tempo ci spiegherà meglio.