Mercato Udinese | Nestorovski sul piede di partenza: su di lui tre club di B

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ieri pomeriggio è arrivata una vittoria importantissima per la classifica e per il sogno europeo. Dopo 19 partite la squadra si trova a ben 28 punti, in linea con quello che sarebbe un ritorno in Europa che manca da diverse stagioni. Il vantaggio sul Torino (prima delle inseguitrici) è di soli due punti motivo per cui bisogna prestare ancora moltissima attenzione. Nel frattempo, in casa bianconera qualcosa inizia a smuoversi, dopo l'acquisto di Diawara dal Genk. Ecco di quale giocatore stiamo parlando e soprattutto come sta andando la trattativa di mercato.