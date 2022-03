Calciomercato Udinese – Non c’è più niente da fare / Separazione in vista

Il team bianconero si vuole preparare ad un finale di stagione tranquillo e da giocare senza pressione. Sono ancora dieci le partite che mancano alla squadra di Gabriele Cioffi e bisogna fare il possibile per conquistare la salvezza il prima possibile e poi lavorare al meglio in vista del prossimo campionato.

La società isolana vuole vincere, ma sa benissimo che se non dovesse riuscirci la corsa per la salvezza potrebbe diventare proibitiva. L'Udinese (d'altro canto) è consapevole che con i tre punti sarebbe sicura della permanenza nella massima serie del calcio italiano. Intanto la dirigenza si sta dando da fare in vista della prossima stagione. Sono diversi i giocatori in scadenza. Tra questi c'è anche chi non verrà rinnovato. Le strade sono pronte a separarsi <<<