Mercato Udinese – Un nuovo nome per l’attacco / Arriva dal Benfica

Il nome nuovo per l'attacco della società bianconera arriva direttamente da Lisbona. Stiamo parlando di un calciatore di altissimo livello e che quest'anno ha iniziato a segnare con grande continuità. Il suo nome è Petar Musa. Il croato faticherà a trovare spazio per via degli ultimi acquisti fatti da parte della società luisitana nel corso di questo mercato. Ad esempio non possiamo dimenticare l'arrivo di Cabral dalla Fiorentina per circa 25 milioni di euro. Se Musanon dovesse avere spazio a sufficienza, è molto probabile che vada a chiedere la cessione. L'Udinese infatti è alla porta e sa che per una decina di milioni si può assicurare un attaccante giovane ma allo stesso tempo con diverse esperienza in tutta Europa, visto che ha giocato anche con la maglia dell'Union Berlino sulle spalle. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Beto domani non ci sarà, ecco il sostituto <<<