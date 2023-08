Udinese – Domani si scende in campo e lo si farà senza Beto: il sostituto

L'attaccante Beto è pronto per la sua avventura. Proprio per questo motivo la squadra si prepara a fare la differenza con un altro bomber

Redazione

Il calciatore Beto è oramai un promesso sposo dell'Everton. La trattativa che porterà nelle casse del team bianconero più di trenta milioni di euro è oramai ufficialmente in chiusura. La squadra di Andrea Sottil, adesso però ha una gran bella gatta da pelare visto che il calciatore aveva un ruolo centralissimo all'interno della società gestita dalla famiglia Pozzo. In queste ore è partito il casting al suo sostituto e si farà il possibile per chiudere con celerità la trattativa che porterà ad avere un suo sostituto. Le opportunità al momento sono due. Andiamo a vedere quali piste sceglierà di percorrere la squadra del Friuli Venezia Giulia.

La prima pista è quella che porterebbe alla promozione dell'ultimo acquisto: Lorenzo Lucca. Il calciatore italiano ha voglia di sorprendere e quella di domani a Salerno è la sua grandissima chance. Una sfida che non può sbagliare visto che si gioca la possibilità di essere un punto fondamentale nel corso di questa stagione. Assieme a lui dovrebbe fare coppia anche il centravanti brasiliano Brenner. L'ex Cincinnati ora è fermo per infortunio fino ad ottobre, ma al suo rientro le sue giocate saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La seconda strategia — La seconda opzione è quella di tornare a lavorare sul mercato. Al momento non c'è un nome che pare aver stregato la dirigenza, anche se Borja Mayoral sembra essere quello più attivo in queste giornate. Ricordiamo però che la squadra ha voglia di diventare a tutti gli effetti un team che in pianta stabile se la può giocare con le big del nostro campionato e di conseguenza proprio per questo motivo si valuta un altro innesto. Vedremo se nelle prossime ore uscirà un nuovo nome.