Calciomercato Udinese – Spunta un nome nuovo per la trequarti

L'Udinese ha bisogno di un nuovo trequartista. Ecco l'ultimo nome che sta monitorando Pierpaolo Marino: i dettagli

L'Udinese non sta disputando un pre campionato molto brillante. Dopo la vittoria contro l'ND Bilje, sono arrivate le sconfitte con Sturm Graz e Lens. I ragazzi di Gotti avranno a disposizione circa tre settimane di tempo per risolvere i vari problemi in vista della gara d'esordio contro la Vecchia Signora. Tuttavia, servirà qualche altro innesto importante. I soli acquisti (seppur buoni) di Marco Silvestri e Destiny Udogie non bastano. Oltre ad un difensore e ad una punta, c'è bisogno anche di un nuovo trequartista in grado di dare più imprevedibilità al gioco dei bianconeri. Ecco l'ultimo nome sondato dalla dirigenza friulana.

Occhi su Agudelo

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo aver fatto un sondaggio per Riccardo Saponara, l'Udinese avrebbe chiesto informazioni per Kevin Agudelo. Il colombiano, reduce dal prestito allo Spezia, è tornato al Genoa, ma sembra non rientrare nei piani di Davide Ballardini. Nella scorsa stagione ha realizzato un gol e due assist in ventinove partite disputate. Il classe '98 è un giocatore duttile e versatile: può giocare come trequartista, ma anche come seconda punta o ala d'attacco. In passato, in situazioni di emergenza, è stato impiegato da falso nueve. Tuttavia, c'è un problema. Scopriamo quale.

La concorrenza

Attualmente, Agudelo sembra essere molto vicino al ritorno allo Spezia. In Liguria ritroverebbe Thiago Motta, l'allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A due anni fa. Il Genoa sarebbe disposto a cedere il calciatore con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. Adesso tocca alla società di proprietà americana fare l'ultimo passo. I prossimi giorni saranno decisivi. L'Udinese aspetta sviluppi, ma intanto studia le alternative. A Marino piace molto lo svincolato Gaston Ramirez, ma c'è da battere la concorrenza del Torino. Nel frattempo, il dirigente bianconero vuole rinforzare la difesa. Un giocatore può arrivare a parametro zero. Ecco di chi si tratta <<<