Calciomercato Udinese – Non era previsto: “una pista può riaprirsi!”

La situazione sta diventando interessante. La prima partita del campionato non poteva cominciare meglio. Attenzione, alcuni errori e alcune disattenzioni potevano essere evitate ma la grinta, la tenacia e la determinazione dell’Udinese non sono affatto passate inosservate. I cori dei tifosi, il suono dei tamburi, le sciarpe e le bandiere che sventolavano sulla Dacia Arena sono stati il 12esimo uomo in campo. Adesso, però, tutti gli occhi sono rivolti solo ed esclusivamente al calciomercato. Sky Sport ha lanciato la bomba e ormai è troppo tardi per tirarsi indietro. Ecco che cosa sta succedendo <<<