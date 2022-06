Mercato Udinese – Non solo Deulofeu, ADL punta un talento bianconero

Il club bianconero è una delle società in Italia in merito allo scouting e alla crescita dei giovani. Molti giocatori, scoperti dagli osservatori della società friulana negli anni scorsi, oggi sono diventati dei calciatori affermati e fanno parte dei top club italiani e non solo. Non è un segreto, dunque, che i talenti dell'Udinese siano molto richiesti dalle grandi società della Serie A e dei campionati esteri.. Uno degli ultimi arrivati, per quanto riguarda la prima squadra, ha già l'attenzione di diversi club di livello europeo. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, sembra che anche una squadra italiana si sia mossa per arrivare al talento bianconero. Non perdiamo tempo e vediamo di cosa stiamo parlando.