Mercato Udinese | Non solo Retegui: spunta una lista con 5 nomi

Ormai non si fa altro che parlare di Beto di qua e Beto di la. Ma la verità è che, al momento, non c'è assolutamente nulla. L'Udinese non ha intenzione di vendere il suo bomber al primo club che capita e, soprattutto, non vuole cederlo per meno di 30/35 milioni di euro. Qualora dovesse arrivare un'offerta del genere, allora sarebbe tutta un'altra storia. E dato che prevenire è meglio che curare, Pierpaolo Marino, i talent scout friulani e tutta la dirigenza avrebbero già cominciato a muoversi in vista della prossima sessione di mercato. Al momento, è spuntata una lista con i 5 possibili sostituti di Beto <<<