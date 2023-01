Mercato Udinese – Novità su Porteous / Le richieste del Hibernian

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Allo stesso tempo non c'è solo qualche aspetto sul campo da gioco da migliorare, ma anche sul mercato c'è veramente tanto da fare. Nelle ultime ore si sta lavorando in maniera molto precisa per cercare di rinforzare la difesa centrale. Resta un obiettivo non molto semplice anche perché dopo la cessione di Bram Nuytinckil ruolo prima del portiere è veramente ridotto al lumicino. Il direttore dell'area tecnica, però, non ha nessuna intenzione di mollare il colpo ed anzi studia un acquisto proprio in pieno stile friulano. Ecco l'ultimo nome che circola per la difesa.