Mercato Udinese / Nuova chiamata dal Brasile per Walace: i dettagli

Proprio in questi minuti arriva una nuova chiamata dal Brasile per Walace. Ecco tutti i dettagli in vista del prossimo incontro di campionato

Anno nuovo, nuova squadra dal Brasile per il mediano Walace. Il calciatore di proprietà dell'Udinese (a turno) pare aver stregato tutti i team che militano nel Brasilerao. Anche in questo caso la risposta della società è stata molto chiara: il calciatore non si cede, tantomeno per un'offerta irrisoria.

Dopo il no della squadra del Friuli Venezia Giulia e della famiglia Pozzo, la decisione è stata quella di virare su un altro giocatore in mediana: Thiago Maia del Flamengo. L'ennesimo no, però, fa capire a tutti qual è l'importanza di Walace nello scacchiere tattico bianconero, soprattutto con il ritorno di Gabriele Cioffi.

