Calciomercato Udinese, Nuova ipotesi: Pinamonti, Perotti, Nzola o Destro?

Cominciamo dalla premessa: oggi inizia il campionato. L'Udinese dovrà aspettare le 18:30 di domani prima di poter scendere in campo. Allegri è pronto, sta limando i dettagli. Ok CR7. Oggi le danze verranno aperte dai Campioni d'Italia che sono pronti ad ospitare all'interno delle mura di San Siro il Grifone guidato da Ballardini. Insomma, la situazione sta diventando sempre più seria. Siamo proprio agli sgoccioli, non solo dell'inizio del campionato ma soprattutto della fine del calciomercato. Mancano 10 giorni alla chiusura della sessione estiva di mercato. E ora che succede? I nomi di Pinamonti, Perotti, Nzola e Destro sono ancora liberissimi... Facciamo il punto. Cominciamo dal primo <<<