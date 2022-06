Mercato Udinese – Nuovi assalti per il gioiellino bianconero: le sue parole

La nuova stagione è in arrivo. Le squadre si stanno muovendo per acquistare nuovi calciatori ai rispettivi allenatori. L'Udinese sta già lavorando per portare in Friuli tutti i nuovi innesti richiesti dal nuovo tecnico Andrea Sottil. Per quanto il mercato in uscita, però, sarebbero in arrivo nuove offerte per i gioiellini bianconeri, a partire da Molina e Deulofeu, fino ad arrivare a Udogie. Uno dei tanti pezzi pregiati della famiglia Pozzo è proprio l'esterno italo-nigeriano. Nelle ultime ore sarebbero pervenute delle nuove offerte per lui da due big di Serie A, ecco cosa sappiamo.