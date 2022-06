Udinese -Arriva l’ufficialità / Ecco tutte le amichevoli dei bianconeri

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Ecco tutto il programma che riguarda le amichevoli

Il team bianconero sta preparando la prossima stagione. Proprio oggi arriva una delle informazioni più importanti per il nuovo team di Andrea Sottil. La società è riuscita a pianificare tutti gli impegni che faranno da tappa provvisoria verso l'inizio del campionato (fissato per il 14 di Agosto). Ci sono diversi tipi di impegni, si parte con match molto semplice e poi come una vera e propria salita da scalare si continua ad aumentare il livello di difficoltà. Ecco tutte le partite fissate per la prestagione friulana.

I primi impegni

La prima amichevole (in ordine cronologico) sarà quella tra la società del Friuli e il Rapid Lienz (squadra della città che ospita il ritiro estivo). Un match in famiglia per il neo acquisto Sandi Lovric, visto che il fratello ed il padre fanno parte della società austriaca. Il secondo impegno vede la sfida con la formazione dell'Union Berlino, una vera e propria sorpresa del calcio tedesco nelle ultime tre stagioni. La squadra allenata da Fischer ha conquistato l'Europa League nel corso dell'anno. Il terzo match sarà contro una faccia nuova della Bundesliga, stiamo parlando dello Schalke che dopo un anno in Zweite è pronto per il ritorno sui grandi palcoscenici nazionali. Le partite non terminano qua, ci sono ancora tre impegni che attendono i bianconeri.

In conclusione

Per concludere al meglio la preparazione ci sarà l'incontro con il Bayer Leverkusen. Una società iconica del calcio tedesco e che sicuramente tutti conosceranno. Il penultimo match sarà atipico, visto che è stato pianificato lo scontro con una nazionale, stiamo parlando del Qatar. Infine per concludere al meglio, l'ultimo impegno in programma è quello con il Paphos fissato per il 25 di Luglio. Il settimo mese dell'anno sarà colmo di impegni e ci sarà modo per poter sperimentare. Non perdere tutti i dettagli sulla difesa bianconera. Un reparto da rifondare <<<