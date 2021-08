Mercato Udinese – Dal Portogallo confermano: “Ecco il nuovo attaccante…”

La stagione è oramai iniziata e non ci si poteva aspettare un avvio migliore di questo, nessun errore fino ad ora ed anzi passaggio semplice del turno in Coppa Italia e un pareggio clamoroso contro la società piemontese guidata da Max Allegri. Nonostante queste buone prestazioni, la dirigenza è consapevole che va fatto qualcosa in più. Per assicurarsi un continuo di stagione tranquillo e promettente. Il vice presidente Campoccia aveva promesso quattro acquisti ed al momento ancora nessuno è stato ufficializzato. Manca sempre meno alla fine del mercato e le pressioni aumentano. Ecco la clamorosa indiscrezione che filtra dal Portogallo. Un talento pronto a sbocciare <<<