Mercato Udinese – Il nuovo Becao / Arriva dal Brasile e costa 15 milioni

L'Udinese non ha tempo da perdere. La situazione con il difensore centrale Rodrigo Becao è abbastanza complessa e proprio per questo motivo la dirigenza si sta buttando a capofitto sul mercato per trovare un nuovo difensore pronto per il nostro campionato. Nelle ultime ore sembra essere stato fatto il nome perfetto. Si parla di un calciatore giovane che arriva dal Brasile, ma ha già giocato diverse partite importanti con la maglia del San Paolo. Il suo nome è Lucas Beraldo e la società carioca valuta il suo cartellino circa 15 milioni di euro. La dirigenza capitanata da Pierpaolo Marino sa che deve essere rapida nel corso di questa trattativa, anche perché ci sono altri team interessati come il Sassuolo e soprattutto due inglesi come il Brighton e il Newcastle. Una trattativa difficile, ma che permetterebbe all'Udinese di avere una difesa d'acciaio.