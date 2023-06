News Udinese | Criscitiello: “Se l’alternativa è il Torino, deve rimanere”

L'esperto di mercato Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportitalia del caso che riguarda il centrale brasiliano dei bianconeri

Redazione

Rodrigo Becao ha deciso il suo futuro e salvo clamorosi colpi di scena quest'estate sarà addio alla maglia bianconera per cercare una nuova avventura. Dopo 4 stagioni in Friuli, dove il brasiliano ha collezionato 127 presenze e 6 gol. Sono tante le squadre che vogliono assicurarsi un giocatore di questo livello e le pretendenti arrivano da tutta Europa. Spiccano infatti le sue doti fisiche e di duttilità tattica. Ora tocca alla dirigenza riuscire a ricavare il massimo dalla cessione del difensore centrale. Ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2024. Nel frattempo andiamo a vedere l'ultima società che in ordine cronologico ha chiesto info per la sua cessione.

Secondo Sportitalia, per lui, in questi ultimi giorni, ha intenzione di fare sul serio il Torino di Ivan Juric. La squadra di Urbano Cairo vuole rinforzarsi e provare l'assalto all'Europa nel corso della prossima annata, Becao sarebbe un ottimo colpo per poter rinforzare la difesa a tre.

Le parole di Criscitiello — A commentare questa possibile destinazione è stato Michele Criscitiello: "Deve partire, ma credo se andrà al Toro migliorerà soltanto di qualche migliaio di euro il suo ingaggio ma nient'altro. Questo grandissimo salto di qualità, dal punto di vista, sportivo non lo vedo. Se fossi in lui sarei rimasto ancora a Udine se l'alternativa è soltanto quella granata". Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime su un altro calciatore in scadenza. Ecco il nuovo team per il Tucu Pereyra <<<