Mercato Udinese | Il nuovo centrale arriva dalla rivale storica: le ultime

L'Udinese continua a lavorare sul mercato e in caso di addio da parte di Jaka Bijol potrebbe arrivare un nuovo centrale. Ecco tutte le ultime

Il nuovo obiettivo per la difesa dell'Udinese arriva da una rivale storica. I bianconeri infatti se dovessero perdere le prestazioni e le qualità di Jaka Bijol, punterebbero su un centrale giovane che ha rischiato di condannare alla B proprio le Zebrette (solo qualche mese fa).

Diego Coppola sarebbe il profilo perfetto per sostituire un difensore roccioso come lo sloveno. Nel corso della passata stagione si è preso sin da subito un posto da assoluto titolare mettendo a referto 26 presenze ed anche due reti. La valutazione si aggira tra i 7 e i 10 milioni di euro. Un investimento importante per il club dei Pozzo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Samardzic <<<