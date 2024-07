Mercato Udinese – Samardzic in rossonero? Ecco le richieste dei Pozzo

Lazar Samardzic in rossonero? Questa è senza ombra di dubbio la trattativa del momento. Il calciatore serbo nato in quel di Berlino vorrebbe provare il tanto agognato salto di qualità, ma sta ancora cercando una squadra che gli dia la fiducia necessaria.

In queste ore proprio il Milan ci sta provando, anche se dopo una stagione la richiesta dell'Udinese non è assolutamente cambiata. Per arrivare a Samardzic ci vogliono 25 milioni più bonus o delle contropartite per abbassare il prezzo. Ecco i giocatori che la famiglia Pozzo ha chiesto in cambio <<<