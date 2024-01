Calciomercato Udinese / Un nuovo centrale in arrivo: ecco Lautaro

Visto l'infortunio di Jaka Bijol, Federico Balzaretti non perde nemmeno un secondo e si assicura un nuovo innesto in difesa. Il calciatore che è pronto per approdare in quel di Udine è Lautaro Giannetti. Parliamo dell'ex capitan0 del Velez Sarsfield. Con la squadra argentina ha collezionato 200 presenze ed ora è pronto per rimettersi in mostra in casa Udinese.