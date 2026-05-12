L'Udinese non dorme mai quando si parla di calciomercato, soprattutto se si parla di nuovi talenti che hanno le qualità per fare la differenza in Serie A e non solo. Nelle ultime ore è entrato all'interno degli interessamenti del club un nuovo profilo dalle qualità fisiche uniche se rapportate all'età. Classe 2006, Omar Janneh è pronto per un salto di qualità dopo una buona stagione nella massima serie del calcio svizzero e di conseguenza l'Udinese è tra i club che lo vorrebbe portare all'interno del suo club. Logicamente prima servirebbe sfoltire un attacco che tra calciatori attualmente in rosa e prestiti presenta davvero tanti elementi. Non perdiamo un secondo e passiamo a tutti i dettagli su questa trattativa.

L'affare con il Losanna

con la società svizzera, non dimentichiamo l'operazione Simone Pafundi di qualche anno fa. Quest'anno sono arrivatetra campionato e Conference League. Il valore di mercato si aggira attorno ai cinque milioni di euro, ma sulle sue tracce ci sono già altre società come il Borussia Monchengladbach e lo Sporting Lisbona. Vedremo setroverà la giusta via che potrebbe portare un nuovo talento in Friuli Venezia Giulia e l'ennesimo grande colpo di calciomercato.