Jesper Karlstrom dopo il rinnovo ha già voglia di diventare e continuare ad essere protagonista con l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Il prolungamento di contratto ha scritto quello che sarà il futuro del centrocampista svedese e di conseguenza inizia la pianificazione per aprire un percorso duraturo e positivo. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha tutte le qualità per fare quello step che manca e di conseguenza ambire a qualcosa di veramente importante. Passiamo proprio alle dichiarazioni del centrocampista, nonché capitano dell'Udinese dopo una grande vittoria contro il Cagliari.

Le parole di Jesper Karlstrom

Jesper Karlstrom

"Mi piace essere un esempio per la squadra, cerco sempre di fare del mio meglio, ma voglio crescere anche io. All'Udinese sappiamo che c'è un gruppo spesso rinnovato ma se si riuscisse a tenere il cuore di questa squadra sono sicuro che tutto potrebbe essere possibile". Ha poi continuato facendo il punto sulla sua stagione: "C'è stata qualche partita che ho giocato sottotono. Parliamo di dettagli, che a questi livelli sono comunque fondamentali. Però nel complesso la mia è stata davvero una buona stagione". Un Karlstrom che ha fatto capire quanto sia stata intrapresa la strada giusta dal team bianconero e di conseguenza sta ai giocatori fare lo step successivo per far sognare una città intera.