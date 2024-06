Calciomercato Udinese, nuovo duello per Samardzic: le pretendenti

L'Udinese inizia già a lavorare in vista del mercato estivo. In queste ore sta prendendo quota un duello che farà parlare per diversi mesi

Una nuova estate prende il via e tutti i fans dell'Udinese già sanno che sarà il momento di difendere le prestazioni del centrocampista più in forma nel corso di questa annata. Lazar Samardzic è già stato attenzionato da diversi club e non vede l'ora di potersi mettere in mostra, anche se bisogna capire con quale squadra.