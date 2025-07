L’Udinese ha il suo nuovo estremo difensore: ufficiale Nunziante

L'Udinese ha il suo nuovo estremo difensore e stiamo parlando di un calciatore su cui la squadra punta fortemente in ottica futura. Il nome messo sotto osservazione ed ufficializzato nel corso delle ultime ore è quello di Alessandro Nunziante. Trattativa chiusa per circa un milione e mezzo di euro. Il classe 2007 sarà alla sua prima stagione in Serie A, ma la seconda tra i professionisti. Passiamo ora al comunicato ufficiale