Calciomercato Udinese – Nuovo nome per l’attacco / Marino vuole chiudere

La squadra bianconera lavora sia sul campo (con i giocatori) che sul mercato. Andiamo a vedere l'ultimo obiettivo del direttore Marino

Redazione

I bianconeri continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul mercato. Ad oggi c'è stata solo un'uscita da parte della società di Giampaolo Pozzo e non è da escludere che ce ne possano essere altre nel corso delle settimane successive. Nel frattempo si vuole chiudere anche qualche colpo in entrata e non c'è nessuna intenzione di fermarsi al solo Matheus Martins che è arrivato qualche giorno fa direttamente dal Brasile (anche se non c'è ancora nessuna certezza su dove giocherà i prossimi sei mesi). Un ultimo nome è entrato tra i preferiti del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino, ecco di chi stiamo parlando.

Il nuovo profilo individuato per l'attacco arriva direttamente dalla Danimarca e stiamo parlando di un giocatore che è riuscito a fare la differenza in pochissime partite in un campionato di seconda fascia. Il nome del giocatore è Yankuba Minteh, stiamo parlando di un classe 2004 che gioca nell'Odense nella prima lega del calcio danese. Le sue qualità sono sulla bocca di tutti e l'Udinese non è la prima squadra che cerca di mettere sotto contratto questo giocatore. Andiamo a vedere i numeri e le statistiche che accompagnano questo talentino.

Dati da paura — Nelle prime sette partite in Serie A danese è riuscito a mettere a referto ben due gol e tre assist per i suoi compagni. Stiamo parlando di un attaccante che ha voglia di far parlare di se e l'Udinese potrebbe prenderlo nel corso del prossimo mercato estivo. Ad oggi è impossibile, visto che ha la cittadinanza Gambiana e di conseguenza si tratterebbe del terzo extracomunitario messo sotto contratto in una sola stagione.