Mercato Udinese – Marino cerca il colpo: nuova pista per la difesa

Il team continua ad allenarsi sui campi del Bruseschi e nel frattempo il direttore dell'area tecnica Marino cerca il colpo sul mercato

Redazione

La squadra allenata daAndrea Sottil continua ad allenarsi in vista dei prossimi incontri. Prima ci sarà l'amichevole contro la Cremonese e poi sarà ora di pensare unicamente al campionato, visto che dal quattro di gennaio non si potrà più tornare indietro. Mentre il team si allena sui campi d'allenamento, c'è un giocatore che ha grande voglia di fare la differenza e poter farsi valere sotto tutti i punti di vista. Si parla di un calciatore che al momento non trova grande spazio e vorrebbe rilanciarsi. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fiutato l'affare e di conseguenza vuole provare in tutti i modi a chiudere questo colpo in vista del mercato invernale, anticipando tutte le possibili avversarie.

Il giocatore al centro dell'articolo arriva dalla Francia, ma in questo momento è sotto contratto con il Besiktas (società della Turchia). Valentin Rosier non vede l'ora di poter dire la sua in un campionato europeo di primissimo livello, anche se al momento la trattativa non è semplice. A complicarla ci pensa il suo contratto, visto che è appena arrivato in Turchia e le sue prestazioni stanno accontentando il mister della società turca. Andiamo a vedere nel dettaglio le prestazioni di questo classe 1996.

Rosier nel dettaglio — Nel corso di questa stagione con la maglia della squadra turca sulle spalla, ha collezionato ben tredici presenze e messo a referto un gol e servito due assist ai compagni. Si parla di un talento che è arrivato in Turchia per potersi rilanciare e tornare nel calcio che conta, il suo valore si aggira sui cinque milioni di euro e potrebbe partire un'asta con il Monza per assicurarsi il suo cartellino.