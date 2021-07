Mercato Udinese – Ecco il nuovo nome per il reparto difensivo

Il nuovo nome in lizza per esordire in serie A, arriva dal Sudamerica. Andiamo insieme a scoprire di chi si sta parlando

Ieri c'è stato il primo e vero impegno stagionale per la squadra di Luca Gotti, che non ha giocato un grande match, dato che è arrivata una sconfitta per tre a due contro la società di serie A austriaca dello Sturm Graz. I tre gol presi in soli novanta minuti possono essere arrivati proprio per i grandi carichi degli ultimi giorni, probabilmente è molto presto fare allarmismi, ma il team ha iniziato a guardarsi intorno per rimpolpare la difesa bianconera. Il nuovo nome in lizza per esordire in serie A, arriva dal Sudamerica. Andiamo insieme a scoprire di chi si sta parlando.

Il profilo

Nelle ultime ore secondo diversi media uruguaiani, il team bianconero ha chiesto informazioni per il 24enne in forza al Nacional de Montevideo, Guzman Corujo. Il giocatore è un vero e proprio titolarissimo per la squadra del paese due volte campione del mondo, ma nella sua testa si è palesata l'idea di una nuova e stimolante avventura europea. In questa stagione ha giocato tutte le partite del Nacional, ben cinque in Copa Libertadores e dieci per quanto riguarda il campionato nazionale, queste informazioni fanno capire che è un vero e proprio punto fermo. Andiamo a vedere che cifra chiede il club per potersi privare delle sue prestazioni.

I costi

Il giocatore due volte campione dell'Uruguay, come detto precedentemente, è pronto per l'avventura europea. Il club non chiede una cifra altissima, dato anche il campionato, che con tutto il rispetto non rientra certamente tra i più gettonati al mondo. Al momento si pensa che un'offerta intorno al milione sia molto più che sufficiente, ma l'Udinese vorrebbe tenere il suo profilo solo come ultima spiaggia e in realtà non ha grandi intenzioni nel chiudere la trattativa. Prima vengono altri giocatori sicuramente più importanti e preformanti, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando <<<