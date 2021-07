Calciomercato Udinese – Una rivale ha difficoltà, addio alla corsa per la punta?

L'Udinese è sempre a caccia di rinforzi. L'amichevole di ieri ha evidenziato la necessità di una punta e sono emerse delle novità importanti

Redazione

L'Udinese continua a preparare la sua stagione. Nella giornata di ieri è andata in scena l'amichevole contro lo SturmGraz. Sconfitta per 3-2 degli uomini di Gotti con non poche recriminazioni, soprattutto per il rigore dubbio concesso agli austriaci. Per il mister bianconero è stato un test che ha lasciato molti spunti su cui lavorare, considerato il fatto che l'avversario è più avanti nella preparazione. Quello che si è notato, però, è stata la mancanza di incisività negli ultimi 11 metri. E proprio per questo motivo serve agire sul mercato. Marino, presente ieri in tribuna, lo sa e vuole stringere per regalare la punta a Gotti. Nelle ultime ore sono emerse delle novità su un obiettivo dell'Udinese, scopriamo di che si tratta.

Lammers

Pronti a tirarsi indietro?

Come detto, l'Udinese sta seguendo da diverso tempo SamLammers. L'olandese nell'ultima stagione ha trovato non poche difficoltà a Bergamo e con l'adattamento al calcio italiano. Per questo motivo l'Atalanta vorrebbe mandarlo a giocare altrove. Ma il condizionale è d'obbligo. La Dea non può permettersi di cedere il giocatore se prima non trova il suo sostituto, quindi nel frattempo è tutto bloccato. Ma non mancano gli interessamenti per Lammers:Udinese, Bologna, Genoa, Salernitana e Verona osservano. E proprio l'Hellas potrebbe defilarsi per la corsa all'attaccante. Ecco i dettagli.

Difficoltà a cedere

Gli scaligeri infatti per poter affondare il colpo per Lammers devono prima vendere. Ma anche loro stanno trovando diverse difficoltà a piazzare gli esuberi.DiCarmine e Stepinski sono i nomi principali in uscita in casa Verona ma al momento le rispettive trattative sono ferme. Questa è una buona notizia per l'Udinese perché questo rallentamento potrebbe togliere di mezzo una concorrente in più per la corsa a Lammers. Si attendono importanti novità nei prossimi giorni. Ma nel frattempo Marino non sta a guardare e sta valutando altre possibilità: ecco le ultimissime da sapere <<<