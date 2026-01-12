L'Udinese non ha tempo da perdere e sta visionando diversi profili interessanti per rinforzare la sua rosa. Tanti calciatori che hanno tutte le qualità per fare la differenza sul campo da gioco. Tra questi c'è anche un difensore centrale che è un perno di una delle società che milita in Bundesliga.
Mercato Udinese – Nuovo nome per la difesa: arriva dalla Bundesliga
L'Udinese ha messo a referto dei profili interessanti per la sua difesa, ecco tutti i dettagli sull'operazione che potrebbe arrivare
Nelle ultime ore il club friulano sembra aver messo sotto osservazione le giocate di Danilo Doekhi. Difensore centrale che nel corso di questa stagione si è messo in mostra come abile goleador visto che sono già sei le marcature in 19 presenze. Cambiando rapidamente discorso, passiamo alla possibile cessione di un calciatore molto interessante. Il punto su Matteo Palma <<<
