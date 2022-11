Mercato Udinese / Nuovo nome per la difesa: piace Reis dello Sporting

Marino pare molto attento all'evolversi della situazione del centrale in casa Sporting. Sarebbe uno degli indiziati per la prossima stagione

I friulani si godono questo momento di pausa prima della ripresa del campionato. La squadra non vede l'ora di essere protagonista e di conseguenza serve anche una partecipazione (sul mercato) da parte del presidente. L'Udinese sarebbe una delle quatto società di serie A che sono interessate al difensore brasiliano in forza allo Sporting Lisbona Matheus Reis. I friulani da tempo hanno instaurato un bel feeling con la società lusitana, cosa che ha consentito in estate il passaggio in Italia del giovane talento Semedo, ora in forza all'Udinese Primavera.

Sul 27enne in prestito dal Rio Ave, secondo quanto afferma 'O Jogo', ci sono anche altre squadre del nostro campionato, come Atalanta, Napoli e Torino, tutte interessate alla versatilità del giocatore che può ricoprire i ruoli di centrale o di terzino sinistro. Reis nello Sporting è abituato a giocare in una linea difensiva a cinque, aspetto congeniale ai meccanismi di Sottil.

Marino ci prova — Non sarà facile per Marino strappare Reis ai portoghesi. Lo Sporting crede molto nel giocatore e sta trattando per la sua conferma. Tra l'altro, nella stagione in corso, Reis è l'unico atleta della rosa che ha partecipato a tutte le partite dello Sporting: 20 partite totali giocate nel 2022/23 ( 1.636 minuti), divenendo di fatto un fedelissimo del tecnico Amorim.