Mercato Udinese – Un nuovo nome per la difesa / Marino prepara il colpo

Il team friulano si prepara ai prossimi incontri di campionato e nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato. Ecco il nome nuovo in difesa

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si è già messa all'opera in vista dei prossimi impegni di campionato. Dal termine del Mondiale, il calendario sarà molto fitto visto che ci sono 25 partite da giocare e soprattutto da vincere. Serve una squadra lunga e che possa ovviare ad ogni tipo di mancanza sul campo da gioco. Nelle ultime ore si stanno avvicendando delle notizie che porterebbero l'ex capitano Bram Nuytinck lontano da Udine. Se dovesse succedere, il direttore dell'area tecnica avrebbe già il sostituto pronto. Si parla di un nome del tutto nuovo per la difesa bianconera. Ecco il giocatore pronto per fare la differenza sul campo da gioco.

Il protagonista di questo articolo di mercato arriva dal Portogallo, più precisamente dallo Sporting Lisbona, società campione in carica del campionato di una delle due nazioni che compongono la penisola iberica. Il difensore è Matheus Reis che quest'anno ha giocato ben tredici partite e si è confermato come uno dei punti fermi della società della capitale. Sicuramente si tratta di un'operazione di mercato non semplice, visto che i biancoverdi dovrebbero liberarsi di un titolare a Gennaio e la posta in palio è alta, visto che devono raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento la situazione è in completa evoluzione, ma andiamo a vedere i possibili dettagli e il prezzo che ci vuole per strappare un giocatore di questa qualità.

Il prezzo fissato — L'Udinese sarebbe solo una delle quattro società italiane a caccia di un possibile accordo con il Rio Ave (proprietario del cartellino). Adesso la palla passa prima allo Sporting che ha la possibilità di scartarlo in anticipo su tutti e solo dopo si potrà affondare il colpo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il possibile piano B. Se dovesse saltare Matheus Reis, i bianconeri hanno già una seconda pista. Un giovane per il dopo Nuytinck <<<