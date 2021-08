Mercato Udinese – Marino scalpita, il nuovo nome per l’attacco è superbo

L'attacco dei bianconeri è in completa emergenza, al momento tra infortuni e giocatori in uscita, non si ha nessuna certezza su chi è pronto per essere il titolare la prossima stagione. Questo è il motivo per cui il D.S. Marino è già all'opera, sta continuando a sondare diversi profili in grado di poter condurre l'Udinese ad una salvezza tranquilla. Al momento un giocatore di grande classe ed esperienza sembra aver stregato la dirigenza, ma attenzione perchè la concorrenza è ben presente. Andiamo a scoprire il nome del giocatore al centro dell'articolo <<<