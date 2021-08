Notizie Udinese – Avete sentito le ultime dichiarazioni di Marino?

Il direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino è stato ospite al canale ufficiale dell'Udinese: ecco le sue parole

Redazione

Le prime amichevoli pre stagionali hanno lasciato più di qualche dubbio ai tifosi. In tre partite sono arrivate due sconfitte (contro Sturm Graz e Lens) ed un sola vittoria (con l'ND Bilje). L'Udinese è sembrata una squadra priva di gioco e di idee. E′ necessario un rapido aiuto proveniente dal calciomercato. Tuttavia, Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, non è sembrato molto preoccupato. Ecco le sue parole su questo inizio di preparazione. ''La stagione non è nemmeno iniziata, è inutile preoccuparsi già da adesso. Io non mi sono mai preoccupato del calcio di luglio e agosto. Mi è capitato spesso di perdere le amichevoli e giocare un' ottima stagione così come mi è capitato molto spesso il contrario. I risultati delle amichevoli vanno valutati solo come avvicinamento al campionato. Per esempio, il Lens è una squadra di grande valore. L’anno scorso sono arrivati settimi in Ligue 1 e hanno sconfitto il Paris Saint Germain. Abbiamo voluto queste amichevoli perché la prima di campionato sarà contro la Vecchia Signora, perciò vogliamo iniziare a sfidare squadre importanti già nella fase di preparazione. Due anni fa con Tudor avevamo stabilito amichevoli importanti, come contro il Borussia Dortmund. Loro erano già pronti per il campionato e perdemmo 4 a 1 però dopo in campionato abbiamo vinto contro i rossoneri di Milano. Il precampionato va fatto in maniera intelligente, non si può sempre giocare contro i dilettanti. Vista la situazione di preparazione e la mancanza di giocatori importanti non eravamo pronti per quel tipo di partita li. Però questo è importante perché ci abitua bene a quella che deve essere una crescita nella fase di preparazione''.

Il punto sul mercato

Il dirigente bianconero ha poi fatto il punto sul mercato. ''In questo periodo sono stati accostati all'Udinese diversi nomi. È il gioco dei giornalisti che sperano di indovinarne uno. Noi stiamo cercando una prima punta per completare l’organico offensivo. Queste due amichevoli ci hanno mostrato un Pussetto in grandi condizioni, un giocatore diverso da quello dello scorso campionato.

In generale mi piace dire ai tifosi che la società sta lavorando e ha dimostrato che sa fare sempre un mercato intelligente. Siamo consapevoli che la rosa ancora non è completa. Arriverano nuovi innesti anche se questo è un mercato difficile perchè propone cifre alle volte esagerate. Abbiamo la forza di fare bene perché abbiamo fatto delle cessioni importanti. Giudizi sul mercato non si fanno né al 1° né al 31 agosto. E′ capitato che le squadre sono forti sulla carta dopo il mercato e non sul campo. Il mercato lo si giudicherà con i risultati sul campo. Noi potenzieremo la squadra in ogni reparto. I tifosi devono stare tranquilli. Dobbiamo ancora lavorare dal punto di vista della preparazione. Sabato faremo una nuova amichevole contro l’Empoli, sono impegni che ci fanno crescere dal punto di vista tecnico tattico. Il nuovo preparatore atletico sta lavorando molto con i ragazzi. Vogliamo arrivare alla prima partita di campionato preparati al meglio''.

Silvestri, Deulofeu e Cristo Gonzalez

Marino, infine, ha parlato nello specifico di tre calciatori. ''Deulofeu è un giocatore fondamentale per la prossima stagione. L’anno scorso, anche se non era al 100% della preparazione, ha dimostrato che può fare la differenza. Noi vogliamo che torni al meglio quindi è giusto andare con calma con il suo recupero. Recupero che procede molto bene, il ragazzo ha delle sensazioni positive. Speriamo di portarlo in panchina per la gara di Coppa Italia, ma ripeto vogliamo recuperarlo bene perché per noi può fare la differenza. Cristo Gonzalez sta facendo un percorso di crescita. Gli anni in prestito lo hanno fatto maturare molto. Il punto della situazione lo faremo più avanti quando il mister deciderà su chi puntare. Silvestri ha dimostrato di essere un portiere affidabile e di sicuro rendimento. Sinceramente, mi preoccupa molto la partenza di De Paul. Uno come lui non è facile da sostituire, ma potremmo andare a cercare i gol e gli assist che faceva in altri giocatori con caratteristiche diverse. Cercheremo questo tipo di giocatori nell’economia della squadra per non far rimpiangere l'argentino, per il resto non ci siamo indeboliti. Dal punto di vista delle altre partenze, secondo me Silvestri è un’adeguata sostituzione per Musso, in termini di rendimento non lo farà rimpiangere. Per quanto riguarda la difesa abbiamo giocatori importanti che hanno dimostrato lo scorso anno di meritare. Stiamo cercando tempi e modi giusti per potenziare questa rosa''. Nel frattempo, ecco i nomi per il reparto difensivo <<<