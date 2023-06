Mercato Udinese – Un nuovo team iscritto alla corsa per Pereyra / Le ultime

L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione. Il club del Friuli Venezia Giulia ha ancora diversi giocatori messi sotto osservazione e soprattutto deve regolare la situazione che riguarda i rinnovi di contratto. Al momento non è ancora stato deciso il futuro del capitano argentino Roberto "El Tucu" Pereyra . Il calciatore che da tre stagioni a questa parte difende la maglia bianconera, non sa se rinnoverà con l'Udinese oppure tenterà una nuova avventura all'interno del nostro campionato. Il suo contratto sta riscontrando diverso successo e tantissime squadre sono interessate alle sue prestazioni. Andiamo a vedere l'ultimo team in ordine cronologico che vorrebbe avere Pereyra nel suo club.

Secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, Pereyra sarebbe un obiettivo del Torino . La squadra del Friuli Venezia Giulia deve sbrigarsi e provare in tutti i modi ad assicurarsi il rinnovo del Tucu. Ricordiamo che sono davvero tante le società che stanno facendo il possibile per assicurarsi le prestazioni dell'argentino. Il Torino sembra essere solo l'ultima iscritta alla corsa per un calciatore che ha ancora voglia di fare la differenza all'interno del nostro campionato. Ecco quali dettagli potrebbero fare la differenza in vista della prossima stagione.

I club in vantaggio

L'agente di Pereyra, Federico Pastorello non ha fatto misteri. Il Tucu sta cercando un club di prima fascia e che possibilmente giochi una competizione europea. Un obiettivo importante per il centrocampista che a pochi anni dal rientro in patria vuole ancora mettersi in gioco nei maggior palcoscenici internazionali. Dopo queste affermazioni in pole position troviamo i neroazzurri di Simone Inzaghi, seguiti dalla Roma di José Mourinho e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Non a caso si parla di squadre che giocheranno l'anno prossimo in Champions o in Europa League. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Lucca. Si avvicina la chiusura finale <<<