Mercato Udinese – Nuytinck prepara le valigie / La prossima destinazione

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a sudare e lavorare sul campo da gioco, bisogna fare del proprio meglio per poter raggiungere dei traguardi importanti e sognare un obiettivo che oramai manca da quasi un decennio. Mentre si lavora al Bruseschi, però, ci sono anche delle importanti novità fuori dal campo da gioco. La società si sta preparando ad un mercato di Gennaio che si prospetta molto intenso, visto che diversi giocatori sono in scadenza e potrebbero richiedere la cessione. Proprio uno dei talenti con il contratto che termina il prossimo giugno è Bram Nuytinck . Diverse società della massima serie sono interessate al suo profilo, ecco quale potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Oramai sembra essere deciso e la cessione del centrale ed ex capitano si avvicina in maniera copiosa e senza via di fuga. Sicuramente la dirigenza sta valutando tutte le piste e sceglierà quella che sarà più opportuna economicamente. Al momento sono diverse le squadre che non vedono l'ora di poter sferrare l'attacco decisivo ed assicurarsi le prestazioni del difensore dell'Udinese . Nelle ultime ore una società, però, sembra essersi portata in vantaggio. La squadra ha bisogno di un nuovo centrale e Bram sembra fare proprio al loro caso. Ecco di quale società stiamo parlando.

L'ultimo inserimento

Il team che in queste ore sta scattando pur di assicurarsi Nuytinck è la Salernitana di Davide Nicola. La squadra si trova in una zona di classifica molto tranquilla e sta gestendo una stagione senza grossi patemi d'animo (se non per qualche screzio tra dirigenza e allenatore). Al momento sembra che Iervolino abbia già mostrato una proposta e di conseguenza scavalcato la concorrenza di Monza e Spezia. Solo nelle prossime ore, però, si potrà sapere qualche info in più.