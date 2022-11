Calciomercato Udinese | Spunta l’ipotesi Sabiri: è un pupillo di Sottil

Il giocatore marocchino è uno dei profili attenzionati per rinforzare il centrocampo bianconero. In più è un giocatore caro al tecnico

L'Udinese sta ponendo le basi per la squadra che verrà. In questo senso, uno dei giocatori più apprezzati dalla dirigenza friulana sarebbe Abdelhamid Sabiri, attualmente in forza alla Sampdoria. L'avvento sulla panchina blucerchiata di Dejan Stankovic ha minato le aspettative di gioco del trequartista che si è dovuto accomodare in panchina. Con Giampaolo, il marocchino aveva mostrato ottime qualità, tanto da essere stato convocato per il Mondiale in Qatar.

Stando a quanto rilevato negli ultimi giorni, l'Udinese avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. Sabiri, come detto, pare essere in uscita dalla Sampdoria. Il giocatore marocchino, attualmente impegnato in Qatar con la sua Nazionale, è stato allenato da Andrea Sottil ai tempi della loro esperienza all'Ascoli.

Le parole di Sottil — Sottil ha parlato nel pomeriggio a Sky proprio di Sabiri."È dotato di un grandissimo talento. Lo chiamo un tuttocampista, abbina una grande tecnica a un calcio molto strano quando tira in porta, è impressionante". L'allenatore ha anche parlato del ruolo in cui il talento marocchino possa rendere al meglio, spiegando come Ad Ascoli si sposava benissimo nel suo 4-3-1-2. "Collocarlo tatticamente non è facile. Non è una mezzala pura, né un esterno. Messo alle spalle di una o due punte penso che renda al meglio. Sa attaccare lo spazio, sa rifinire e sa fare gol. Messo al centro può fare la differenza".