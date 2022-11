Mercato Udinese – Nuytinck saluta? / Nessun problema, ecco il sostituto

Il team bianconero è pronto per tornare sul campo. Nel frattempo c'è una notizia che potrebbe sconvolgere la difesa: il futuro di Nuytinck

La squadra bianconera continua a riposarsi visto che lunedì si ricomincerà a lavorare. Nelle ultime ore, però, le novità non arrivano dal campo ma dalle incandescenti trattative di questo mercato invernale. Il giocatore ad essere stato messo in evidenza è l'ex capitano Bram Nuytinck. Si parla di un difensore di buon spessore e su cui fare un certo affidamento. Per lui quest'anno non sta andando nulla nel verso giusto, visto che la squadra si trova in una situazione buona ma i suoi minuti giocati sono tendenti allo zero. Motivo per cui nelle ultime ore diverse società si sono interessate al suo cartellino e lui ha aperto ad una possibile cessione.

Il team che potrebbe far scattare un vero e proprio domino è il Monza di Raffaele Palladino. La società brianzola si è interessata alle prestazioni del difensore centrale olandese e non vede l'ora di poter chiudere questo colpo di mercato. Al momento a frenare la trattativa c'è proprio il primo nome che abbiamo citato: mister Palladino. Il difensore non lo convince a pieno e di conseguenza il colpo non può ancora spiccare il volo, ma chissà che nelle prossime ore ci siano degli aggiornamenti di importante rilievo. Intanto l'Udinese prepara un piano B di assoluto livello.

Il possibile sostituto — Se Bram Nuytinck dovesse abbandonare la compagine friulana, il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sarebbe costretto a ributtarsi sul mercato. Il giocatore in cima alla lista resta Andrea Papetti. Da Brescia il rinnovo non è ancora arrivato e di conseguenza si può intavolare una trattativa anche a prezzi contenuti. Questo sarebbe un vero e proprio affare in pieno stile bianconero con un giocatore giovane ma già con abbastanza esperienza per essere sin da subito importante all'interno del gruppo.